Aide supplémentaire de huit millions

Le Canton met à nouveau la main au porte-monnaie. Le Conseil d’État neuchâtelois a décidé le 29 avril d’ajouter 8 millions à son dispositif de soutien. Ce nouvel effort se fera sous forme d’aides à fonds perdu. L’objectif est d’éviter une paupérisation structurelle du tissu économique, de limiter les pertes d’emplois et de prévenir la précarisation durable de personnes que la situation actuelle provoquée par le Covid-19 prive de perspectives.

Loyers commerciaux : accord entre propriétaires, locataires et État

Avec l’appui de l’État, un terrain d’entente a été trouvé entre la Chambre immobilière neuchâteloise et les sections cantonales de l’Asloca et de l’Union suisse des professionnels de l’immobilier, concernant les loyers commerciaux des locaux dont l’utilisation a été temporairement rendue impossible par les mesures sanitaires décidées par les autorités.

L’accord prévoit que durant la période de fermeture imposée, le loyer est supporté à raison de 25% par le locataire, 25% par l’État et 50% par le propriétaire. Cette solution ne sera pas imposée, mais nécessitera l’accord du locataire et du propriétaire. Un montant de 2 millions de francs a été affecté à la couverture de la participation incombant à l’État.

Renforcement des mesures cantonales d’intégration professionnelle

Afin d’offrir aux personnes en recherche d’emploi le meilleur accompagnement possible et d’utiliser les opportunités que la reprise progressive des activités va créer, les mesures cantonales d’intégration seront renforcées et adaptées à la situation.

Le Conseil d’État a décidé, en concertation avec les communes, d’augmenter le montant prévu à cet effet de 2,5 millions de francs, supporté à raison de 1,5 million de francs par l’État et 1 million de francs par les communes au titre de la facture sociale harmonisée.

Soutien aux entreprises pour le recrutement des apprenti-e-s à la prochaine rentrée

Le Conseil d’État a décidé d’octroyer aux entreprises formatrices neuchâteloises une prime de 2000 francs pour tout contrat d’apprentissage de 1ère année débutant à la rentrée scolaire prochaine. La mesure coûtera 2,5 millions de francs, qui seront intégralement supportés par l’État.

Création d’un fonds de soutien en faveur de l’hôtellerie et du tourisme

Les secteurs hôtelier et touristique comptent parmi les plus violemment touchés par cette crise : les volumes d’activité se sont effondrés et les perspectives à moyen terme restent très inquiétantes. Face à ces constats, le Conseil d’État a décidé de doter un fonds de soutien spécial aux entreprises de ces secteurs, qui sera géré conjointement par les associations professionnelles HôtellerieSuisse et GastroNeuchâtel, Tourisme neuchâtelois et l’État.

Ces partenaires définiront ensemble un mécanisme de soutien permettant d’utiliser le plus efficacement possible les moyens disponibles. Un appel sera par ailleurs lancé à d’autres contributeurs publics ou privés pour se joindre à l’effort, afin d’augmenter la dotation du fonds et de contribuer ainsi à la pérennisation du secteur. Un montant de 2 millions de francs sera mis à disposition par l’État.

Prolongation du système de prêts sans intérêt en faveur des petites entreprises

Le Conseil d’État a également décidé de prolonger au 30 juin la période de disponibilité des prêts sans intérêt mis à disposition des petites entreprises via le service cantonal de l’économie, selon les mêmes modalités que celles en vigueur depuis le 23 mars.

Participation au programme fédéral de cautionnement en faveur des start-up

Enfin, le Conseil d’État a confirmé sa décision de participer au programme fédéral de cautionnement en faveur des start-up. Il adoptera les arrêtés nécessaires aussitôt que les modalités fédérales seront connues, afin d’assumer la participation requise du canton, à hauteur de 35% des cautionnements dont pourront bénéficier les start-up neuchâteloises. /comm-rgi