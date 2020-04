Le Conseil d’Etat tire le rideau sur Festi’neuch

Le Conseil d’Etat neuchâtelois clarifie la situation pour les organisateurs de manifestations. Tous les rassemblements de plusieurs centaines de personnes sont interdits jusqu’au 21 juin au moins en raison du coronavirus. Principal concerné : Festi’neuch qui devait se tenir sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel du 11 au 14 juin. Les organisateurs ont confirmé la nouvelle de l'annulation et précisent que les billets et abonnements seront remboursés intégralement. Il est également possible de faire don de la totalité ou d'une partie du prix du billet.

La Fête de la musique, prévue les 19 et 20 juin à Neuchâtel, passe également à la trappe. Le gouvernement précise dans son communiqué diffusé jeudi que les frais d’autorisation facturés seront annulés ou remboursés s’ils ont déjà été payés. /comm-mwi