Fermeture prolongée de l’accès au Creux-du-Van et aux gorges de l’Areuse

Les routes d’accès au Creux-du-Van et aux gorges de l’Areuse resteront fermées jusqu’au 10 mai en raison du coronavirus. Le Conseil d’Etat neuchâtelois avait dans un premier temps pris cette mesure jusqu’à ce dimanche. Les autorités appellent également les randonneurs à ne pas se reporter sur les transports publics pour se rendre dans ces lieux. Les Polices neuchâteloise et vaudoise patrouilleront sur place pour faire respecter ces dispositions.



Plus globalement, le gouvernement invite les Neuchâtelois à ne pas relâcher leurs efforts pour éviter que la pandémie ne reparte de plus belle. Il rappelle que les mesures d’hygiène, de distanciation sociale et de rassemblement sont toujours en vigueur. /comm-sbe