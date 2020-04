Caritas Neuchâtel est présent pour soutenir les personnes qui vivent un deuil en cette période de pandémie. L’organisme met en place dès le 20 avril une permanence téléphonique les lundis et mercredis de 8h à 12 heures. De quoi offrir un espace de parole et de soutien avec des professionnels de l’écoute et de l’accompagnement. Le numéro à composer est le suivant : 032 886 80 63. /comm-cto