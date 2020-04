Les villes en vert contre le Covid-19

Du vert pour symboliser la lutte contre le Covid-19.

Les villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et du Locle, en association avec Viteos, vont s’illuminer en vert dès mercredi soir. Les hôtels de ville de la capitale cantonale et de la Mère commune ainsi que le couvert de la place de la Gare à La Chaux-de-Fonds se pareront de cette couleur, symbole de l’espoir. Le phare de Chaumont s’est associé à la démarche et son signal lumineux passera de l’orange au vert. Cette action se poursuivra jusqu’à la levée des mesures fédérales et cantonales de lutte contre le Covid-19. Elle se veut un symbole d’espoir et de soutien à la population et de remerciements aux professionnels de la santé. /comm-sma