La Fête de mai annulée

Pas de Fête de mai cette année à La Chaux-de-Fonds.

La manifestation a été annulée en raison du coronavirus. Des réflexions sont en cours pour proposer des événements en ligne les 15 et 16 mai, en lieu et place de la fête. Un marché aux puces virtuel, avec des photos de stands « à la maison », est par exemple envisagé par le service de la communication. Les plus de 250 emplacements déjà réservés pour le Marché aux puces géant seront prochainement remboursés. Les traditionnelles ventes et dégustations de vin seront organisées dès que possible.

La manifestation réunit jusqu’à 20'000 personnes en deux jours. /comm-sma