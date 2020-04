La Chaux-de-Fonds agit sur les loyers commerciaux

La Ville de La Chaux-de-Fonds fait un geste pour les milieux culturels et économiques. Après la Ville de Neuchâtel fin mars et après le canton début avril, le Conseil communal chaux-de-fonnier a indiqué ce mardi renoncer à percevoir les loyers commerciaux des acteurs culturels et économiques dont les activités sont suspendues en raison de la pandémie de Covid-19. La Ville a également décidé de renoncer à la perception des taxes forfaitaires de compétence communale relatives aux établissements publics durant la période d’inactivité.

Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds appelle enfin les propriétaires à faire des gestes commerciaux sur les loyers qu’ils perçoivent.

Le 26 mars, la Ville de Neuchâtel avait présenté une liste de mesures économiques urgentes d'un montant de 2,3 millions de francs. Le canton a présenté des mesures notamment pour ses locataires, c'était le 2 avril dernier.

/comm-gtr-aju