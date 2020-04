Le coronavirus impacte aussi les relations sociales et sexuelles

Le coronavirus a changé notre quotidien et cela peut impacter les relations humaines. Le semi-confinement auquel nous sommes confrontés induit forcément à une plus grande promiscuité au sein des foyers ou à davantage de solitude pour les personnes qui vivent seules. Cela a des effets sur le relationnel et la sexualité et ils sont d’une manière générale négatifs, selon Mari-Celi Boillat, infirmière sexologue sophrologue à Moutier.

Le semi-confinement peut nuire aux couples qui se retrouvent davantage en tête-à-tête, parfois avec des enfants à gérer 24h/24. Les peurs suscitées par les conséquences du virus sur la société favorisent les frictions et ne sont pas non plus propices aux moments intimes. Le temps de relâche offert par cette période peut, par contre, être favorable aux couples qui n’ont d’ordinaire pas l’occasion de passer beaucoup de temps ensemble. La créativité peut aussi aider aux rapprochements.