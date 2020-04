Des livres livrés à la maison

Il y aura toujours de quoi se nourrir l'esprit : dès le 14 avril, les bibliothèques adulte et jeunesse du Locle et de La Chaux-de-Fonds effectueront des livraisons à domicile pour les personnes retraitées et le jeune public de ces deux villes. Livres, CD ou DVD seront transportés par des bénévoles ou des bibliothécaires, en suivant les mesures d'hygiène préconisées par la Confédération. Les commandes pourront se faire par téléphone ou au moyen d'un formulaire en ligne sur les sites web des institutions chaux-de-fonnières, ou par courriel pour Le Locle. Le nombre de documents pouvant être empruntés et le rythme des livraisons diffèrent d'une institution à l'autre. Les bibliothécaires se tiennent à disposition des intéressé.e.s pour tout renseignement complémentaire. Les commandes peuvent être passées dès le 9 avril./comm-cto





Informations utiles :

Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds: 032 967 68 21 (lu-ve: 8h30-12h; 13h30- 16h)

Bibliothèques des Jeunes de La Chaux-de-Fonds: 032 967 68 21 (lu-ve: 8h30-12h; 13h30- 16h)

Bibliothèque de la Ville du Locle: 032 933 89 89 (lu-je 9h-11h) ; courriel: bvll@ne.ch

Bibliothèque des Jeunes du Locle: Tél. 032 933 85 31 (lu, ma, jeu et ven de 8h30-11h30); courriel : bjvll@ne.ch