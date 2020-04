Creux-du-Van et Gorges de l’Areuse fermés

Le Conseil d’Etat neuchâtelois ferme dès ce vendredi les accès au Creux-du-Van et aux Gorges de l’Areuse. Une décision prise mercredi pour tenter de lutter contre l’épidémie et les regroupements de randonneurs sur ces deux sites touristiques. La fermeture est effective jusqu'au dimanche 19 avril.



Lundi, le président du gouvernement Alain Ribaux avait confié à RTN que cette solution était à l’étude. En raison, notamment, du nombre élevé de visiteurs alémaniques le week-end dernier.

Ces voies de communication seront uniquement ouvertes aux riverains et aux professionnels. ll sera aussi interdit aux automobilistes de stationner leur véhicule sur les parkings des Courtons et des Devins à Noiraigue et sur celui du Chanet à Boudry.

Ces deux sites touristiques très prisés des promeneurs pourraient représenter des foyers importants de diffusion du Covid-19. Le Conseil d'Etat neuchâtelois invite aussi la population à ne pas se reporter sur les transports publics pour accéder à ces endroits. /aju-ats