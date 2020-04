Vers une fermeture du Creux-du-Van et des gorges de l’Areuse

Il n’est pas interdit de se promener, mais pas tous au même endroit ! Le Canton de Neuchâtel tire les enseignements du week-end dernier. Dans l’ensemble, les Neuchâtelois se sont montrés plutôt disciplinés vu que la police n'a distribué qu'une dizaine d’amendes en lien avec les restrictions imposées dans le cadre de l'épidémie de coronavirus.

Deux sites ont toutefois posé problème : le Creux-du-Van et les gorges de l’Areuse. Entre samedi et dimanche dernier, ce ne sont pas moins de 250 véhicules qui ont été dénombrés à Noiraigue. Des voitures qui arboraient souvent des plaques bernoises ou argoviennes, mais aussi saint-galloises et même tessinoises.

Face à cette indiscipline, le Conseil d’Etat entend prendre des mesures. Il devrait ainsi valider mercredi la fermeture des deux sites pour le week-end pascal et les vacances de printemps. Il communiquera en ce sens, notamment outre-Sarine. /cwi