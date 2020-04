Réouverture temporaire du centre d’accueil de Couvet

Si l’unique centre d’accueil de Tête-de-Ran offre actuellement des capacités suffisantes, tel ne serait plus le cas si le canton devait accueillir de nouvelles arrivées en provenance des centres fédéraux ou si des personnes résidant en centre devaient être isolées. Afin d’augmenter les surfaces et le nombre de chambres disponibles dans le dispositif, le Conseil d’État neuchâtelois a décidé de rouvrir temporairement le centre d’accueil de Couvet. En plus de faciliter le respect des règles sanitaires, l’espace supplémentaire sera particulièrement bienvenu dans le contexte actuel de confinement partiel. Ainsi, une partie des personnes actuellement hébergées à Tête-de-Ran seront immédiatement transférées à Couvet, ce qui permettra d’utiliser au mieux les possibilités offertes par les deux sites. /comm-dsa