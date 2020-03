L’armée en renfort aux frontières

L'armée prête main-forte à l'Administration fédérale des douanes (AFD). Depuis le 27 mars, des militaires sont mobilisés pour surveiller le passage aux frontières dans la lutte contre le coronavirus. Ce dispositif a été présenté ce mardi à Boncourt. La circulation entre la Suisse et l’étranger et vice-versa est très réduite après les mesures mises en place par la Confédération il y a environ deux semaines. Les contrôles ont été accrus et chaque personne qui souhaite traverser la frontière doit disposer d’une autorisation spécifique. Pour épauler les employés de l’AFD, l’armée a donc mis à disposition 350 militaires, dont 18 pour la région Jura-Neuchâtel. Les militaires sont donc actifs aux douanes encore ouvertes (Goumois et Boncourt pour le Jura, Les Verrières et le Col des Roches pour Neuchâtel), ainsi que le long de la frontière verte, là où des infractions ont été constatées. Il y a 35 routes qui sont barrées entre la Suisse et la France dans les cantons du Jura et de Neuchâtel. A noter que le personnel actif dans les soins dispose, lui, toujours d’une porte d’entrée qui lui permet d’éviter les bouchons, souligne Alain Neukomm, remplaçant du Chef de la Douane Centre.