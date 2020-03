L’année scolaire ne passera pas à la trappe

Le coronavirus ne provoquera pas une année scolaire « pour beurre ». Dans un communiqué diffusé mardi, l’Etat de Neuchâtel précise que l’année scolaire 2019-2020 sera prise en compte « même si elle est tronquée de plusieurs semaines ».

Les élèves ont quitté l’école depuis deux semaines et n’y retourneront pas avant le 19 avril au plus tôt. Il faudra tenir compte de cette pause forcée, puisque pour le Département de l’éducation et de la famille (DEF), « l’enseignement à distance ne pourra pas se substituer à la présence des élèves en classe ». Dès lors, le Conseil d’Etat a pris des mesures relatives aux conditions de promotion : seuls les résultats obtenus en classe seront pris en compte et les critères de promotion et d’orientation seront aménagés.

Les élèves continuent à travailler à la maison grâce aux outils informatiques et au matériel pédagogique à disposition. Les thèmes étudiés sont laissés aux choix des enseignants qui consolident les acquis. Le temps de travail quotidien dépend de l’âge et du degré scolaire des enfants et il s’arrêtera pendant les vacances scolaires de Pâques.