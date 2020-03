Les bons gestes pour les livraisons à domicile

De nombreux foyers se font livrer leur course à domicile en cette période de crise sanitaire. Personnes à risque ou mises en quarantaine, elles font appel à des bénévoles, à des proches ou directement à des commerçants. Bien que le geste soit louable, un manque de précaution et le Covid-19 rentre dans les maisons avec le panier des commissions. Le docteur Yann Berger, chimiste cantonal des cantons du Jura et de Neuchâtel, nous donne quelques conseils : ne pas entrer, ne pas échanger d’argent, se laver les mains avant de manipuler les courses et après les avoir rangées à la maison.