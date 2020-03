Quelles mesures d’urgence pour les villes neuchâteloises ?

Les grandes communes du canton attendent de voir avant de prendre des mesures urgentes pour le tissu local. Alors que Neuchâtel a annoncé jeudi que 2,3 millions de soutiens financiers seraient consentis pour soulager les commerçants, les chantiers ou les milieux sportifs, les autres localités n’ont pas encore pris position officiellement.



La Chaux-de-Fonds ne veut oublier personne

Du côté de La Chaux-de-Fonds, le Conseil communal veut dresser une liste exhaustive des personnes et sociétés à qui la Ville fait parvenir des factures. Et ce, d’ici mercredi prochain et la prochaine séance de l’exécutif. Selon sa responsable des finances, Sylvia Morel, le Conseil communal ne veut mettre personne de côté avec des demi-mesures. Pour l’instant, il est clair que la Ville ne : « va pas faire parvenir de rappel ni de factures ». En conclusion, des décisions doivent être prises « en traitant tout le monde de la même manière » rajoute Sylvia Morel.





Loyers suspendus au Locle

Au Locle, aucune mesure n’a encore été prise officiellement. Mais selon le président du Conseil communal, Denis de la Reussille, les loyers des indépendants et commerces qui occupent des bâtiments communaux ont été suspendus pour mars et avril en attendant les futures décisions du Conseil fédéral et du Canton. Concernant les installations sportives, la politique du Locle n’est pas impactée par le virus. En effet, la gratuité de la piscine, de la patinoire et des terrains de football est garantie pour les clubs locaux. Les interrogations demeurent au niveau des institutions culturelles comme le Casino-Lagrange ou le Casino et ses 280 abonnés. Mais selon Denis de la Reussille, rien n’est arrêté pour l’instant.





Val-de-Ruz attend, Val-de-Travers adapte

Du côté des vallées, Val-de-Ruz avoue n’avoir encore rien décidé et ne peut pas encore promettre de procédures de facilitation. Pour l’instant, la Commune se destine plutôt à un rôle de support en faisant le lien entre la population et les commerces via son site internet. Toutefois, le conseiller communal en charge de l’économie, Roby Tschopp, avance que Val-de-Ruz a déjà permis aux usagers d’annuler les locations de salles sans frais. Mais le renoncement de taxes n’est pas encore à l’ordre du jour. Le Conseil communal est en observation avant de prendre une quelconque décision.

Enfin, Val-de-Travers n’a pas non plus arrêté de mesures et préfère attendre que la Confédération et le Canton posent un cadre pour agir, surtout qu’il y a « des enjeux importants ». Frédéric Mairy, responsable de l’économie vallonnière avoue que la crise va être très difficile à supporter pour Val-de-Travers. Mais, le premier point sur lequel va se pencher la Commune devrait être la facturation du domaine public.

Alors que la situation évolue très vite, Frédéric Mairy prend le parti de l’adaptation. Par exemple, le marché du vendredi a pu avoir lieu en espaçant les stands pour respecter les mesures de sécurité au lieu d'annuler la manifestation. Le conseiller communal en charge de l'économie ajoute que le but est de ne pas suspendre les activités des petites entreprises ou des artisans afin qu’ils puissent s’en sortir. La Commune attend toutefois qu’ils respectent les mesures de sécurité décidées par le Conseil fédéral.

Globalement, il n’y a donc pas de mesures comparables à celle qu’a prise Neuchâtel, mais on peut s’attendre à certains changements d’ici les prochaines semaines. /jha