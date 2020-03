La Chaux-de-Fonds reporte sa politique de stationnement

Au vu du contexte actuel de pandémie de Covid-19, la Ville de La Chaux-de-Fonds reporte sine die la mise en oeuvre de la politique de stationnement, prévue au 1er juillet. La Métropole horlogère est une des dernières grandes villes de Suisse où l'on peut stationner sans macarons.

Le Conseil communal chaux-de-fonnier a indiqué vendredi « qu'il serait inopportun de mettre en oeuvre la politique de stationnement au coeur de la crise sanitaire et économique, alors même que les préoccupations de nos concitoyens sont naturellement ailleurs et que les mobilités et l'activité économique se trouvent profondément bouleversées ».

Les factures informatives ne seront dès lors pas envoyées ces prochains jours aux détenteurs des véhicules chaux-de-fonniers. La vente des macarons pour les pendulaires, qui était prévue au 6 avril est également reportée. L'exécutif a déclaré que ses objectifs « restent inchangés » et que sa volonté est de les mettre en oeuvre « dès que possible ».

La politique de stationnement est un dossier épineux à La Chaux-de-Fonds. Après que les citoyens ont refusé en février 2011 d'introduire des macarons et des cartes de stationnement payant, le Conseil général avait accepté en février 2019 la nouvelle politique de stationnement. Celle-ci prévoit des macarons gratuits - sauf frais administratifs - pour les habitants. Les pendulaires devront toutefois passer à la caisse pour obtenir un macaron. /ats-dsa