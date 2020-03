Étudiants à la rescousse des parents

Une plateforme d’entraide pour mettre en relation parents et étudiants. Le site https://solidarite-neuchatel.ch est à disposition de ceux qui, à Neuchâtel, n’ont pas de solution de garde pour leurs enfants ou pour toute autre tâche du quotidien, et qui souhaiteraient solliciter le soutien d’un étudiant. L’idée est d’indemniser les étudiants en fonction du nombre de journées de travail effectuées. Le montant serait calculé sur la base du forfait journalier déboursé pour la garde d’enfants duquel serait retranché le 10%. La plateforme se charge de mettre les gens en relation mais laisse le soin aux parents de juger de la fiabilité de la personne à qui ils confient leur progéniture. Le site a été élaboré par la Fédération neuchâteloise des étudiants en collaboration avec un étudiant en informatique, Melvyn Vogelsang, après la décision des autorités fédérales de fermer les écoles et les structures d'accueil en raison du coronavirus. /comm-sbe