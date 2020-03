Livraisons au pied levé pour les commerçants neuchâtelois

Ils sont plusieurs à essayer de trouver des solutions pour ne pas que leur affaire disparaisse. Alors que l’épidémie de Covid-19 a forcé la Confédération à fermer la plupart des commerces, plusieurs magasins et restaurateurs du canton ont décidé de lancer leur propre service de livraison, cette semaine. Boutiques de vêtements, restaurant de pâtes, fromager ou confiseur, ils ne veulent pas voir leur affaire dépérir et comptent sur les réseaux sociaux pour mettre en avant leur nouveau mode de vente.







Un service de livraison local

A Neuchâtel, on va encore plus loin. Sous l’impulsion de l’association Neuchâtel Centre, un service de livraison mutualisé devrait être mis sur pied dès la semaine prochaine. Selon Patrick Goussard, commerçant au centre-ville et membre de Neuchâtel Centre, l’association et la Ville veulent fédérer les acteurs locaux pour créer un service de livraison via Vélocité et son projet dring-dring ainsi que les taxis. Ces derniers sont d’ailleurs durement touchés par la crise actuelle.

Avec ce système: « cela permet de faire d’une pierre deux coups » avance Patrick Goussard. Si les commandes vont se faire par téléphone ou sur les sites des différents marchands, la livraison devrait être organisée via un cabotage, soit un acheminement de marchandises sur une courte distance.







Neuchâtel, Val-de-Travers et Val-de-Ruz



Dans un premier temps, cette plateforme de livraison sera destinée à la ville de Neuchâtel et alentours. Selon Patrick Goussard, le Val-de-Travers et le Val-de-Ruz sont aussi compris dans ce projet, via la livraison par taxi. Il ajoute encore que les commerçants intéressés peuvent rejoindre cette action en contactant l’association Neuchâtel Centre. /jha