Dessine ta ville !

Ce n’est pas parce qu’on doit rester à la maison qu’on ne peut pas dessiner ! La Ville de Neuchâtel propose aux enfants de s’armer de papier et de crayons de couleurs ou de pinceaux en cette période morose. De quoi occuper les familles, qui doivent rester à la maison, comme le demandent les autorités.

La plus belle œuvre réalisée par un enfant sera reproduite en page une du journal « Vivre la ville », imprimé à 23'000 exemplaires. Dix autres participants recevront du chocolat. Le concours est réservé aux 4 à 15 ans. Les enfants sont libres de dessiner la ville, un lieu, un bâtiment, un détail ou un paysage. Le dessin doit être réalisé sur une feuille A4 en format vertical. Une fois l’œuvre terminée, il faut la scanner et l’envoyer à communication.ville@ne.ch en indiquant nom, âge et adresse. Le concours est ouvert jusqu’à dimanche minuit. /com-aju