Solidarité neuchâteloise sur les réseaux sociaux

A l’origine, le Colombinois Daniel Wittmer voulait créer un groupe Facebook afin de coordonner la garde des enfants, après l’annonce de fermeture des crèches sur sol neuchâtelois. En un seul weekend, près de 2'000 personnes ont rejoint le groupe « Solidarité neuchâteloise », et les chiffres ne cessent d’augmenter depuis ce lundi, alors que la pandémie de coronavirus touche toujours plus de personnes en Suisse et dans le monde.





Sur le groupe « Solidarité neuchâteloise », on trouve désormais de tout puisque de nombreux particuliers offrent désormais leurs services : des étudiants en vacances forcées qui peuvent garder des enfants, ou encore des personnes disponibles pour faire des courses, acheter des médicaments ou véhiculer la population dans le besoin.







Daniel Wittmer est heureux des bienfaits qui pourraient découler de son action, lui-même ayant vécu les dernières mesures des autorités cantonales et fédérales comme un coup de massue. Il tente maintenant de tout mettre en place pour que les personnes dans le besoin puissent recevoir de l’aide des personnes disponibles.