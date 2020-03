Les écoles du canton annoncent leurs mesures

Les écoles du Canton s’organisent contre le coronavirus. Suite aux décisions prises vendredi par le Conseil fédéral et le Conseil d’Etat pour endiguer l’épidémie, les directions de l'instruction publique et de la jeunesse du Locle et de La Chaux-de-Fonds ont annoncé leurs mesures samedi en milieu de journée. Autant de décisions qui bouleverseront les habitudes familiales.

Dans une lettre adressée aux parents loclois et chaux-de-fonniers, et transmise à la presse,il est rappelé que toutes les structures scolaires, préscolaires et parascolaires seront fermées dès lundi.

Il est toutefois précisé que seuls les parents actifs professionnellement dans les domaines des soins, des secours et de la sécurité pourront amener leurs enfants dans lesdites structures, qui proposeront donc un nombre limité de places. Des mesures qui sont également valables pour une famille monoparentale. Les mêmes critères s'appliquent pour les élèves de 1re à 8e année accueillis à l'école.

Dans une autre missive, la conseillère d’Etat Monika Maire-Hefti demande une véritable solidarité cantonale. Elle appelle la population à agir au mieux pour préserver les personnes vulnérables et limiter la surcharge hospitalière. Les élèves ne sont donc pas en congé, mais priés de limiter leurs contacts sociaux et de rester à la maison. /comm-lre