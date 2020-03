Coronavirus : écoles fermées et réunions de plus de 100 personnes interdites

La Suisse prend le taureau par les cornes. Le Conseil fédéral a annoncé des mesures drastiques pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Dès lundi, les écoles obligatoires, les gymnases et lycées, les hautes écoles et les centres de formation seront fermés jusqu'au 4 avril partout en Suisse, a décidé vendredi le Conseil fédéral. Des services de garde pourront être proposés pour les enfants du primaire. Certains cantons vont plus loin : Vaud et Fribourg ferment les classes jusqu’au 30 avril.

Les réunions de plus de 100 personnes sont interdites en Suisse jusqu'à fin avril. Les bars, restaurants et discothèques ne pourront pas accueillir plus de 50 personnes à la fois. Une mesure qui entre en vigueur avec effet immédiat.

La Confédération met la main au porte-monnaie. Le Conseil fédéral a annoncé qu’il va mettre jusqu'à dix milliards de francs à disposition de l'économie ralentie par le coronavirus. Cette aide interviendra rapidement et sans bureaucratie inutile, a assuré le Conseil fédéral. Il importe en priorité de verser les salaires.

Le gouvernement a par ailleurs décidé de réintroduire, avec effet immédiat et au cas par cas, des contrôles Schengen à toutes ses frontières. Les restrictions seront particulièrement renforcées depuis l'Italie. Seuls les citoyens suisses, les personnes disposant d'un permis de séjour et celles venant travailler seront autorisées à entrer en Suisse.

Le transit et le transport de marchandises resteront autorisés. Le Conseil fédéral reprend ainsi telles quelles les mesures mises en place par le gouvernement italien. /ATS-mwi