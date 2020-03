Covid-19 : des élèves d’une classe de La Chaux-de-Fonds en quarantaine

Les élèves d’une classe du collège de Bellevue à la Chaux-de-Fonds sont priés de rester à la maison. Les autorités scolaires ont informé le médecin cantonal d’une situation en lien avec le COVID-19. Quatre élèves présentent un syndrome grippal et l’un d’eux a eu des contacts récents avec l’Italie.

Selon les nouvelles mesures décidées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les élèves avec des symptômes doivent rester à leur domicile en isolement jusqu’à 10 jours. Les autres élèves et leurs enseignants sont soumis à une quarantaine de 5 jours.



Les autorités cantonales précisent : « nous sommes en pleine poussée de l’épidémie et de telles situations risquent de se reproduire ». L’objectif n’est plus de bloquer les chaînes de transmissions de la maladie, mais de protéger les plus vulnérables. /comm-ara