Coronavirus : deux nouveaux cas neuchâtelois

L’épidémie de coronavirus continue de s’étendre, y compris à Neuchâtel. Le médecin cantonal indique que treize cas ont été confirmés dans le canton. Claude-François Robert précise que sept autres cas sont probables : « ce sont des membres de la famille de cas confirmés qui présentent des symptômes. Au vu des probabilités, ces personnes ne seront pas testées et sont considérées comme positives. »

Les conseils de prudence restent les mêmes et aucune nouvelle mesure n’est annoncée dans le canton. Toutefois, il est possible d’aider à suivre l’évolution du virus. Le médecin cantonal suggère à tout un chacun, malade ou non, de s’inscrire sur le site grippenet.ch. Mise sur pied par le professeur Antoine Flahault de l’Université de Genève, cette plateforme permet une surveillance syndromique, autrement dit le suivi des symptômes de la maladie y compris pour les personnes qui ne consulteraient pas un médecin. Cette démarche, entièrement anonyme, permet aux autorités sanitaires de collecter des données et de visualiser l’évolution de l’épidémie. /mwi