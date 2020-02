Des assiettes plus vertes pour les étudiants

Des repas plus respectueux de l’environnement pour les étudiants neuchâtelois. Un nouveau prestataire gérera les trois cafétérias de l’Université de Neuchâtel, ainsi que celles de la Haute-Ecole Arc et de Microcity dès le 1er juillet. La Coccinelle verte, basée à Bevaix, s’engage à fournir des menus composés de produits locaux, non transformés et si possible bio. L’entreprise entend également limiter ses déchets. La communauté universitaire a été informée de ce changement jeudi dernier. L’objectif est aussi de conserver des prix abordables pour les étudiants. Le secrétaire général de l’Université de Neuchâtel, Fabian Greub :