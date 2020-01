Le littering passe la rampe du Parlement

Le Grand Conseil est sensible au problème du littering. Il a accepté mardi à l’unanimité une proposition Vert’libéral-PDC qui demande au Conseil d’Etat d’agir. Le groupe a accepté de transformer sa motion en postulat. Cette forme est moins contraignante puisqu’elle ne vise pas à modifier une loi mais demande au Conseil d’Etat d’étudier la question et de préparer un rapport avec des propositions.

Le texte demande de donner au Canton et aux Communes les moyens de prévenir le phénomène et de sanctionner les contrevenants. Un pas a été fait en ce sens. Les sanctions dépendaient jusqu’à présent des différents règlements communaux. A la fin de l’année passée, le Ministère public a validé, sur demande du Conseil d’Etat neuchâtelois, une directive allant dans ce sens. Les contrevenants pourront écoper d’une amende de 100 francs sur tout le territoire cantonal. Le Conseil d’Etat a par ailleurs répété que la salubrité, l’espace public et la gestion des déchets dépendent des communes. Il ne peut pas agir en obligeant, par exemple, les communes à bannir les pailles en plastique ou la vaisselle à usage unique. /sma