Les paysans sous pression en 2020

Ces initiatives « pour une eau potable propre » et « pour une suisse sans pesticides de synthèse » seront probablement soumises au peuple en novembre.





Politique agricole : la quadrature du cercle



En ce qui concerne la politique agricole 2022+, l’USP déclare qu’elle devra résoudre la quadrature du cercle : « cette politique doit tenir compte de toutes les exigences contradictoires posées à l’agriculture ». En clair, elle doit rendre l’agriculture plus durable et renforcer le bien-être animal, tout en augmentant la compétitivité sur le marché. Un tour de force considéré comme impossible par l’Union suisse des paysans. Elle demande donc au Conseil fédéral de définir une stratégie claire et de la suivre de manière conséquente.





Accord avec le Mercosur décrié



Enfin, l’accord de libre-échange avec le Mercosur sera une source d’inquiétude supplémentaire pour les agriculteurs. L’USP s’étonne de constater que dans ce cadre, la Suisse « officielle » fait peu état de la durabilité et de la protection des animaux. L’organisation rappelle que les aliments produits en Amérique du Sud ne répondent pas aux mêmes normes que celles imposées dans notre pays. /ast