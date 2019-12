La Chaux-de-Fonds : unanimité du Conseil général pour le budget 2020

Le budget 2020 passe la rampe du Conseil général de la Chaux-de-Fonds. Même si le plan financier déficitaire de 15,2 millions de francs n’a pas satisfait les élus, ces derniers l’ont accepté à l’unanimité mardi soir.

Le travail de maîtrise des charges du Conseil communal a été salué par le législatif. Il n’en a pas été de même du Canton et ses réformes fiscales qui viennent notamment plomber le prochain exercice à hauteur de quatre millions de francs. La droite et la gauche ont tenu le même discours à ce sujet. Ce qui n’étonne pas le conseiller général UDC et président de la commission financière Marc Schafroth :