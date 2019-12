Festi’neuch dévoile ses premières têtes d’affiche

Les premiers noms sont tombés. Festi’neuch a annoncé les huit premiers artistes de son affiche pour cette 20e édition qui se tiendra du 11 au 14 juin sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel.

L’événement débutera le jeudi soir avec des performances du groupe d'indie-rock américain The National, ainsi que de Véronique Sanson, qui sera accompagnée sur scène de 15 musiciens et musiciennes. Vald, dont le dernier album est sorti en octobre, se produira sur la scène du chapiteau vendredi soir. Philippe Katerine sera également présent ce soir-là pour présenter son nouvel album, et le duo français Polo & Pan clôturera cette première soirée du week-end. Samedi ont été annoncés le rappeur Niska, ainsi que Gaël Faye. Ce dernier est lauréat du Prix Goncourt des lycéens en 2016 pour son roman « Petit pays », ainsi que des Victoires de la Musique dans la catégorie révélation scène 2018. Le chanteur français Christophe Maé se produira lors de la dernière soirée de la 20e édition du festival.

Les billets sont disponibles dès à présent sur le site de Festi’neuch. /comm-mts