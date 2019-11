La Chaux-de-Fonds: la gauche veut une place du marché piétonne

L'avenir du centre-ville de La Chaux-de-Fonds devrait laisser plus de place à la mobilité douce et aux piétons et moins d'espace à la voiture une fois les contournements routiers construits. Le Conseil général a largement accepté jeudi soir le plan directeur partiel des mobilités en lien avec la réalisation de la H20 et de la H18. Seuls deux élus UDC se sont abstenus lors du vote.

Une question d'attractivité

Aux yeux du Conseil communal, La Chaux-de-Fonds a une importante carte à jouer pour devenir plus attractive une fois le trafic de transit dévié de son centre. Si plusieurs rues du centre-ville sont appelées à devenir piétonnes, le Conseil communal n'a, pour l'heure, pas intégré la place du marché dans cette réflexion. Celle-ci demeure un parking dans le document acté jeudi soir par le législatif.

Le parti socialiste et le POP n'ont pas manqué l'occasion de remettre sur la table cette vieille idée, 10 ans après les derniers aménagements dans ce secteur, en déposant pour chaque groupe un postulat qui évoquait cette question. Aux yeux du PS, il en va de la cohérence du projet: