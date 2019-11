Val-de-Ruz toujours dans le rouge

Val-de-Ruz devrait bientôt voir le bout du tunnel, mais reste déficitaire. La Commune a présenté son budget 2020 lundi matin et prévoit un manque à gagner de 2,7 millions de francs. Toutefois, la nouvelle péréquation intercommunale permet un regard plus favorable sur l’avenir. Par rapport aux derniers budgets – 7,9 millions de déficit en 2018 et 5 millions l’année passée – l’exercice 2020 est compressé pour limiter les dépenses.

C’est à nouveau la baisse des rentrées fiscales qui plombe ce budget. Elle est estimée 1,4 million. Un montant qui ne peut pas être compensé par un prélèvement à la réserve conjoncturelle. Pour le Conseil communal de Val-de-Ruz, ce manque à gagner aurait été compensé si la population avait accepté la hausse de 5 points d’impôt en 2018.

La commune ajoute que : « Si la baisse fiscale décidée par le Grand Conseil ne permet pas d’entrevoir un budget 2020 équilibré, elle marque une ligne positive et favorable au dynamisme neuchâtelois orienté vers l’avenir ».

Enfin, le Conseil communal met en garde que les investissements sont au minimum et que certaines prestations devraient disparaître : « Si une consolidation n’est pas acceptée à relative brève échéance ». /comm-jha