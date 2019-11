Nouvelle ligne de bus en ville du Locle

Une nouvelle ligne de bus voit le jour en ville du Locle. Le Conseil général a suivi le Conseil communal et accepté mercredi soir à l’unanimité un crédit de 168'000 francs correspondant à la part du financement de la Ville sur trois ans pour cette nouvelle desserte de transports publics. Elle reliera dès décembre le centre-ville à la zone industrielle des Saignoles via les rues de la Jaluse et du Midi. Les entreprises présentes sur le site et le Canton complètent le financement.

Si la cadence de cette ligne n’est pas encore définie avec certitude, elle devrait s’approcher des trois bus par heure aux périodes de pointe, et moins de véhicules aux heures creuses. Un point de la situation concernant la fréquentation sera fait d'ici trois ans. Aux yeux du Conseil communal, il s’agit toutefois d’un plus significatif pour l’attractivité des transports publics en ville du Locle. D’autres réflexions sont d’ailleurs en cours pour redéfinir les lignes de bus urbaines actuellement organisées en boucle (à l’exemple de la ligne Communal-Cardamines).

La nouvelle taxe foncière divise mais passe la rampe

Le Conseil général du Locle a également dit oui à l’élargissement de la taxe foncière pour les personnes physiques au niveau communal. Cet impôt vise en particulier les propriétaires d’immeubles de rendement en ville du Locle, dont une partie importante n'habite pas dans la Mère Commune, a tenu à préciser le Conseil communal dans son rapport. La taxe doit rapporter 495'000 francs supplémentaires dans les caisses communales. Le Parti libéral-radical est l’unique groupe à l’avoir refusée. Il juge cette proposition inadéquate, alors que les Loclois viennent de refuser une hausse d’impôts il y a six mois.

Le PLR a aussi reproché au Conseil communal de n’avoir pas proposé d’autres mesures d’économie depuis. Au final, la majorité de gauche du Conseil général a fait passer cette nouvelle formule de la taxe foncière. Un petit bol d’air financier en regard des recettes fiscales qui restent en baisse. Le budget 2020 sera rendu public la semaine prochaine. /lre