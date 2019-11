UniNE : femmes à l’honneur

L’Université de Neuchâtel a mis la notion d’engagement au cœur de son 74e Dies Academicus samedi.

Un peu plus de 300 personnes ont assisté à la matinée. Une matinée au cours de laquelle quatre femmes ont été honorées du titre de docteure honoris causa : Tammy Allen, professeure au Département de psychologie de l’University of South Florida à Tampa, Annie Rochat Pauchard, licenciée en droit de l’UniNE et juge au Tribunal administratif fédéral, Lucy Küng, chercheuse au Reuters Insitute de l’Université d’Oxford et Ivana Markovà, professeure à l’Université Stirling en Ecosse.

De retour dans son Alma Mater, la juge Annie Rochat Pauchard a été honorée pour son travail dans le domaine du droit suisse de la TVA. Une reconnaissance qui récompense une carrière qui n’aurait sans doute jamais eu lieu si Neuchâtel n’avait pas abrité une université.