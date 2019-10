Christian Mermet va quitter l’exécutif de Val-de-Travers

Une page va se tourner dans le Vallon. Christian Mermet va quitter le Conseil communal de Val-de-Travers, selon une information de Arcinfo. Le socialiste a annoncé à son groupe politique qu’il n’allait pas se représenter lors des prochaines élections communales de 2020. Il siège à l’exécutif de Val-de-Travers depuis 2011 et s’occupe du Département communal du territoire, des sports et de la culture. Christian Mermet souhaite avoir davantage de temps pour lui et sa famille mais envisage toutefois rester actif en politique mais plus au niveau communal. /jpp