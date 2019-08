Eau polluée au plomb et au fer dans un immeuble de La Chaux-de-Fonds

Une eau orange qui s’écoule du robinet, voilà le signe qui a alerté les habitants de la Rue de la Chapelle 13 à La Chaux-de-Fonds. Un courrier de la régie a confirmé leurs craintes. La lettre envoyée mardi dernier recommande aux locataires « de laisser couler l’eau assez longtemps avant chaque utilisation ». La communication précise aussi que la compagnie Viteos a détecté une présence anormale de plomb et de fer dans le réseau et que des travaux sont en cours pour remédier rapidement à cette situation.

Nous avons contacté Viteos pour en savoir plus sur l’ampleur de la pollution et sa cause. Selon le fournisseur d’énergies, le problème ne viendrait pas des infrastructures mais de l’eau stagnante. Et à ce stade, Viteos assure que l’eau reste consommable en respectant la condition de la laisser couler longuement avant.

Viteos précise aussi que la pollution se limite à ce seul immeuble et que des analyses sont encore en cours pour déterminer clairement la source du problème. Les résultats devraient être connus vendredi. /lyg