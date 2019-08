Un répertoire national pour les arts de la rue et le cirque

C’est un épais livre rouge brillant avec ses 272 pages. Le premier répertoire suisse des arts de la rue et de cirque est récemment sorti de presse. Quelque 170 compagnies, 14 festivals et 40 lieux y sont inscrits. Il a été officiellement verni jeudi soir à La Chaux-de-Fonds dans le cadre de la Plage des Six Pompes.

À la base de ce projet, deux associations : la Fédération des arts de la rue suisses et Pro Cirque qui visent le même but comme l’explique Jennifer Wesse, comédienne et présidente de la Fédération des arts de rue suisses: