La Plage et ses bénévoles jusque dans son salon

La Plage des Six Pompes prend possession de La Chaux-de-Fonds jusque dans ses moindres recoins jusqu’à samedi. Et ce n’est pas peu dire. Le festival international des arts de la rue occupe non seulement l’espace public, mais aussi certains mètres carrés d’appartements privés. Des Chaux-de-Fonniers et Chaux-de-Fonnières mettent en effet à disposition une partie de leur logement pour accueillir d’une part les nombreux bénévoles de l’étranger mais aussi les artistes.

Yvette Ratzé en fait partie. Habitante de la vieille ville, son logement est situé à quelques minutes seulement du centre névralgique du festival et de ses principales scènes. Elle explique qu’est-ce qui l’a poussée à ouvrir ses portes aux acteurs de la Plage :