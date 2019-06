Les secrets de l'urbanisme horloger (3/5): le hall The Marvin Watch

Le patrimoine et l’urbanisme horloger sont à l’honneur cette semaine sur RTN, à l’occasion du 10e anniversaire de l’inscription du Locle et de la Chaux-de-Fonds au patrimoine mondial de l’UNESCO. On parcourt certains lieux secrets des deux villes, et on s’intéresse aujourd’hui au hall d’accueil d’une usine construite en 1912 par Léon Boillot au numéro 146 de la rue Numaz-Droz à La Chaux-de-Fonds pour Didisheim frères. Un bâtiment qui deviendra le siège de The Marvin Watch. Visite en compagnie de Marikit Taylor , chargée de valorisation du patrimoine et gestionnaire du site Unesco à la Ville de La Chaux-de-Fonds :