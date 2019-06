Chantier estival entre Sonceboz et La Chaux-de-Fonds

Il faudra circuler en bus entre Sonceboz et La Chaux-de-Fonds. Les CFF annoncent ce mardi que des travaux d’entretiens seront menés sur la voie ferrée entre le 8 juillet et le 18 août. Conséquence : les trains seront remplacés par des bus, avec des horaires modifiés et des temps de parcours prolongés. Les correspondances seront assurées. Le chantier devisé à 20 millions de francs doit permettre le renouvellement des voies, d’aiguillages, de lignes de contacts ainsi que divers travaux d’entretien. Certains passages à niveau seront par ailleurs renouvelés entre St-Imier et Renan, ce qui impliquera des déviations de trafic. La tenue de ces travaux pendant l’été permettra d’éviter six mois de travaux de nuit. /comm-ast