Les secrets de l’urbanisme horloger révélés

Saviez-vous que votre voisin habitait dans un appartement Art nouveau classé au patrimoine de l’Unesco ? Eh bien, c’est le moment de le découvrir.

Pour les 10 ans de l’inscription de l’urbanisme horloger au Patrimoine mondial, La Chaux-de-Fonds et le Locle organisent des visites d’intérieurs dans des bâtiments normalement inaccessibles. Appartements privés ou grandes villas, le public pourra jouer à la petite souris et voir les beautés cachées des deux villes le week-end des 29 et 30 juin. Avec ces visites, sont aussi prévues deux balades gourmandes qui conduiront le public dans ces fameux intérieurs secrets dans les Montagnes neuchâteloises. La Mère-commune va aussi innover vu qu’elle a mandé une troupe de théâtre pour accompagner les promeneurs et les replonger dans l’histoire horlogère.

Lors de ce week-end, 35 lieux secrets sont répertoriés à La Chaux-de-Fonds et 5 au Locle et nécessiteront de s’inscrire au préalable. En effet, il s’agit tout de même d’aller visiter les appartements de propriétaires privés.

Ces visites extraordinaires sont l’une des nombreuses activités proposées dans le cadre du 10e anniversaire de l’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO. /jha