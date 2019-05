Diane Lou: du silence à l'action pour le climat

Et si le meilleur moyen de se faire entendre était de rester silencieux ? C’est le pari gagnant réussi par une écolière de 14 ans dans le Jura bernois : Diane Lou Pellaud Eastes a décidé un jour de se mobiliser pour le climat sans sécher les cours. Son idée : faire la grève en classe et en silence. Ni une, ni deux, la direction de l’école de Malleray lui propose de s’exprimer devant l’ensemble de ses camarades et de lancer des actions. Mais l’ambition de Diane Lou ne s’arrête pas là. La jeune militante de Sorvilier encourage tous les écoliers à faire de même et à agir localement via des vidéos sur Youtube. Les médias l’ont déjà surnommée la Greta Thunberg de Suisse romande. Sa réaction: