Mobilisation pour une justice sociale et climatique

Défiler déguisé en monstre pour une justice sociale et climatique. La Grève pour l’Avenir organise vendredi 27 octobre dès 17h30 un rassemblement au centre-ville de Neuchâtel. À quelques jours d’Halloween, les participants sont invités à défiler en monstre. Pour montrer, expliquent les organisateurs, que le monde réel fait bien plus peur que les vampires et autres fantômes. La manifestation se tient sous le thème : justice sociale, justice climatique. Le collectif défend quatorze points dans son manifeste. Parmi eux, relève Aurélie Rosset, membre du collectif Grève pour l’Avenir à Neuchâtel, « figurent la sortie des énergies fossiles, le fait de limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique et la neutralité carbone, mais aussi une réduction du temps de travail sans baisse de salaires plus les faibles et moyens revenus et la démocratisation du secteur économique. »