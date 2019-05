Noiraigue aura son parking touristique payant

Le parking provisoire près de la scierie ne suffit pas : face à l’afflux grandissant de touristes, Noiraigue rencontre un vrai problème de stationnement. Le Conseil général de Val-de-Travers a accepté lundi soir un crédit de 200'000 francs. Par 31 voix contre une et six abstentions, les élus ont approuvé le projet qui prévoit d’aménager une parcelle, propriété de l’État de Neuchâtel, située au sud du village en face de la gare. Les 149 places seront créées sur un terrain de 3'200 m2 qui sera loué par la Commune. Une fois aplani, le sol sera recouvert de chaille. Le stationnement sera payant d’avril à octobre via deux horodateurs, à un tarif journalier qui sera fixé entre 5 et 8 francs. Les travaux devraient être réalisés pour le printemps prochain.

Les Verts préféraient une autre variante figurant dans le rapport du Conseil communal, concernant une parcelle plus petite située à l’entrée du village. Ils estiment qu’un nombre réduit de places pourraient y être réalisées pour un coût de 130'000 francs. Mais leur amendement a été balayé.

Par ailleurs, le législatif a accepté d’abroger le règlement d’affermage des terres et domaines agricoles. Le texte voté en 2009 était destiné à uniformiser les pratiques des anciennes communes. Mais le Tribunal cantonal a débouté la Commune de Val-de-Travers après le recours d’un agriculteur. Pour éviter une telle procédure à l’avenir, le règlement est donc supprimé. La pratique va perdurer, les mêmes critères d’attribution seront respectés mais les choses seront moins formelles. /msa