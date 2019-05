Bilan positif pour le Tour de Romandie sur sol neuchâtelois

Trois jours, un prologue, une arrivée et un départ d’étape. Le passage du Tour de Romandie 2019 en terre neuchâteloise restera dans les annales. Pour la première fois Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle ont accueilli la même année l’épreuve. Et le succès a été au rendez-vous. Le public s’est déplacé en masse mardi à Neuchâtel dans la zone piétonne et mercredi à La Chaux-de-Fonds sur l’Avenue Léopold-Robert. Malgré les quelques gouttes de pluie qui sont tombées sur Le Locle jeudi pour le départ de la 2e étape en direction de Morges, l'excellente météo et le 1er mai férié ont largement contribué à la fête. De quoi réjouir Alexandre Houlmann, président du comité d’organisation des étapes dans les Montagnes :