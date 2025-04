Les transports publics seront perturbés par le Tour de Romandie

Des interruptions et des retards sont à prévoir un peu partout dans le réseau de bus du canton le jeudi 1er mai. En raison de l’étape neuchâteloise du Tour de Romandie, il y aura des déviations et, si nécessaire, des interruptions de trafic pour laisser passer les coureurs, annonce la compagnie de transports TransN dans un communiqué ce mardi.

Les lignes reliant Neuchâtel – Chambrelien (120), Couvet – Pontarlier (590) et Les Ponts-de-Martel – Fleurier (591) seront les premières impactées. La deuxième boucle perturbera les lignes du Val-de-Ruz reliant Neuchâtel à Cernier et Villiers, de même que celles passant par Savagnier et Valangin (421 et 422).

Finalement, la troisième boucle passera par la région urbaine de Neuchâtel, interrompant toute circulation à la place Pury entre 15h40 et 17h30. La ligne à destination de Marin (101) sera interrompue entre 16h30 et 17h30. Des interruptions et des déviations toucheront également les lignes à destination de Serrières (102), Hauterive-Marin (107), Temple des Valangines (108) et Trois-Chênes (109). Cette troisième boucle aura à nouveau un effet sur les tronçons neuchâtelois des deux lignes à destination du Val-de-Ruz (421 et 422).

Toutes les informations utiles peuvent être retrouvées sur le site de TransN. Des messages audios seront également diffusés dans les bus pour renseigner les voyageurs. /comm-jja