A la poursuite de Remco Evenepool à la Grande Béroche

La Grande Béroche a accueilli jeudi le départ et l’arrivée de la deuxième étape du Tour de Romandie. Une course remportée par l'Italien Lorenzo Fortunato après 157 km. Le maillot jaune est désormais sur les épaules du Français Alex Baudin. Mais la grande star du peloton, c’est Remco Evenepool. Le Belge a d’ailleurs été le grand animateur de l’étape et a fini sixième. La foule était bien présente à Saint-Aubin-Sauges pour assister à cette fête du vélo. Et à l’applaudimètre, lors de la présentation des équipes, c’est bien le champion olympique qui l’a emporté. Le défi, pour notre journaliste de terrain, était de réussir à interviewer la star avant la course. Réussite ou échec ? La réponse se trouve dans notre reportage. /vco