Le Tour de Romandie pour faire rayonner tout le Littoral

La Grande Béroche va une nouvelle fois vibrer au rythme du Tour de Romandie le 1er mai. La deuxième étape de la course cycliste se déroulera en boucle au départ et à l’arrivée de Saint-Aubin-Sauges. Le comité d’organisation de l’événement a présenté ce mardi le programme de la journée. Et il sera copieux, entre animations, restauration, course pour les enfants, soirée proposée par le BeRock Festival et bien entendu la course des professionnels des 18 équipes du World Tour et des deux invitées (dont la Suisse Tudor) présentes sur la boucle romande. Du côté sportif, Nicolas Pfund s’est réjouit de la présence déjà annoncée de coureurs suisses comme Stefan Bissegger et Stefan Küng, mais aussi du double champion olympique des Jeux de Paris 2024, le Belge Remco Evenepoel. Le président du comité d’organisation n’a par contre pas pu donner beaucoup d’informations sur le parcours, puisqu’il ne sera divulgué que la semaine prochaine par l’organisation du Tour. Il a cependant indiqué que la dernière heure de course se roulera entre Le Landeron et Saint-Aubin. « La chance de pouvoir traverser ce magnifique Littoral » d’Est en Ouest, en traversant la Ville de Neuchâtel par l’Avenue du 1er Mars. « On pense à la Grande Béroche, mais je crois que c’est toute une région qui doit vibrer », se réjouit Nicolas Pfund.