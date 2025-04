Le Tour de Romandie en boucle sur le Littoral neuchâtelois

Des ascensions vertigineuses

Pas une promenade de santé donc, avec un départ réel de Bevaix prévu à 13h40, direction Boudry, avant l’ascension du Col de la Tourne, premier gros morceau du parcours. Les coureurs se dirigeront ensuite, via le Val-de-Travers, vers le col du Mauborget pour une mini-escapade vaudoise qui commencera peu avant 15 heures et durera moins d’une demi-heure. Ce sera ensuite le retour sur le Littoral neuchâtelois d’est en ouest, avec un nouveau passage par Bevaix. On prendra de l’altitude du côté des Grattes, puis on grimpera via Savagnier, direction Chaumont – avec au passage une pente moyenne de 12%. L’atterrissage est prévu au Landeron vers 16h45. À partir de là, le peloton amorcera son retour en arrière, direction est, avec un passage par Neuchâtel et l’avenue du 1er-Mars vers 17 heures, avant une arrivée à Gorgier une demi-heure plus tard.

La journée s’annonce compliquée pour les automobilistes, avec de nombreuses fermetures de routes. Il est conseillé d’anticiper les trajets et de privilégier les transports en commun. /jhi