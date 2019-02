Les facteurs de l’Arc jurassien disent « stop »

Les facteurs de l’Arc jurassien expriment leur ras-le-bol. Syndicom a remis jeudi matin à Neuchâtel un texte muni de 300 signatures au responsable de la zone Jean-François Laneve. Ces employés s’estiment sous pression et évoquent des conditions de travail toujours plus difficiles. Symboliquement, un presse-citron doré a été offert au dirigeant par le syndicat. Selon Jean-François Donzé secrétaire syndical, c'est un manque d'effectif qui génère un stress et un épuisement chez les collaborateurs.

« Aujourd’hui la productivité a pris le dessus au quotidien. Il faut aller toujours plus vite, » explique Charles Francey facteur à la retraite depuis peu et présent au rassemblement ce jeudi. La Poste, par sa porte-parole Nathalie Dérobert, a pris acte des revendications formulées et précise qu’elle les examinera en détail. /lre